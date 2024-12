Nba: Cleveland ko, vincono Milwaukee e Memphis

Quarta sconfitta in Regular Season in Nba per Cleveland, che perde 122-113 a Miami contro gli Heat. Non sbagliano, invece, Milwaukee e Memphis, che battono in trasferta Brooklyn (118-113) e Washington (140-112). Dilaga anche Denver, che travolge 141-111 Atlanta, rivincita per Golden State che supera 114-106 Minnesota. I Lakers piegano 107-98 Portland mentre i Clippers vanno ko in casa: a sorridere è Houston (117-106).