Nba: Cleveland ko e vince Boston, Milwaukee travolta dai Knicks

WASHINGTON WIZARDS-OKLAHOMA CITY THUNDER 95-136

A Washington non c'è storia: Okc dilaga e vince 136-95. Match ben presto in archivio, come dimostra il 67-43 di metà partita, poi nel secondo tempo la capolista a Ovest aumenta il già cospicuo vantaggio. Sono 27 punti per Gilgeous-Alexander, ai quali si aggiungono i 23 dalla panchina di Wiggins e i 17 di Jalen Williams. I Wizards escono presto di scena, per cui il migliore è Kispert (17) che non era inserito nel quintetto titolare, nel quale invece Poole (13 con 3/10 dal campo) è il meno disastroso.