Nba: Cleveland fa 14 su 14, sorridono Okc e Golden State

Il big match in vetta alla classifica a Ovest se lo aggiudica invece Okc, che batte 99-83 Phoenix e resta prima con una partita in più rispetto a Golden State. Il match è tuttavia in archivio già a fine terzo quarto, quando i Thunder sono avanti 83-60 grazie soprattutto a Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti con 6 rimbalzi, mentre i 15 di Okogie e gli 11 dalla panchina di O'Neale non salvano i Suns, che pagano la serata da 2/10 dal campo di Booker (12). Il record di Okc è 11-12, Phoenix terzi a 9-4 agganciati da Houston.