Nba: Boston vince a Brooklyn, Doncic batte LeBron dopo due overtime

I Celtics stendono i Nets e restano primi ad Est, Dallas supera i Lakers ai supplementari. Milwaukee cade a Miami

© afp Match spettacolari nella notte Nba: Boston vince la super sfida in vetta alla Eastern Conference imponendosi 109-98 a Brookyln contro i Nets, mentre la tripla doppia di Doncic vale la vittoria di Dallas contro i Lakers a Los Angeles dopo due overtime (119-115). Miami batte Milwaukee 108-102, colpi esterni di Cleveland e Oklahoma, che battono rispettivamente Portland (119-113) e Philadelphia (133-114). Toronto ok su Charlotte (124-114)

BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 98-109

La super sfida del Barclays Center va a Boston, che vince 109-98 a Brooklyn e allunga ulteriormente in vetta alla Eastern Conference con la quinta vittoria consecutiva. L'equilibrio dura per tre quarti, al termine dei quali è 84-82 in favore dei Celtics, poi il 25-16 degli ultimi 12 minuti tracciano il solco definitivo. Il grande ex Kyrie Irving è top scorer con 24 punti e 9/24 dal campo, ma senza Durant i Nets crollano sotto i colpi di Tatum (doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi), Brogdon (16) e Smart (16 con 10 assist). Ad Est, Boston è ora a 31-12 di record contro il 27-14 di Brooklyn, che ha quindi due partite in meno rispetto alla squadra col miglior record in tutta l'Nba.

LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 115-119

La partita più spettacolare della notte va in scena a Los Angeles, dove servono 58 minuti per decretare la vincitrice: è Dallas, che si impone 119-115 dopo ben due overtime. A forzarli, in entrambi i casi, è un super Luka Doncic, che a fine serata mette a referto una tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist con 14/28 dal campo. Numeri che, uniti ad un Dinwiddie scatenato nel secondo supplementare (17 punti a fine serata) e ad un ottimo Christian Wood (24 con 14 rimbalzi) valgono la vittoria sui gialloviola, ko nonostante i 28 punti di Russell Westbook e un LeBron James ad un assist dalla tripla doppia (con 24 punti e 16 rimbalzi). Secondo ko di fila per i Lakers, raggiunti al dodicesimo posto da Okc, mentre sempre ad Ovest Dallas è quarta.

MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 108-102

Milwaukee non riesce ad approfittare della sfida tra Boston e Brooklyn e perde 108-102 a Miami sotto i colpi di Vincent (28) e Adebayo (doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi). In un match con tante assenze (fuori tra i tanti Antetokounmpo, Middleton, Lowry e Herro), risulta decisivo il secondo tempo, dopo il 45-45 dell'intervallo lungo. A provare a tenere in gioco i Bucks è un Jrue Holiday da 24 punti, 11 rimbalzi ed appena tre errori al tiro (7/10), ma non è abbastanza per dare a Milwaukee la terza vittoria di fila. Ora, i Bucks sono terzi ad Est con 27-15 di record contro il 27-14 di Brooklyn, mentre continua la risalita di Miami, al momento ottava con 23-20.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-CLEVELAND CAVALIERS 113-119

Un super Damian Lillard non basta a Portland: Cleveland vince 119-113 e consolida il quarto posto ad Est. Il leader dei Blazers mette a referto 50 punti con 16/28 dal campo e 13/15 ai liberi, ma dopo il 91-87 di fine terzo periodo si scatenano i Cavs, trascinati da Donovan Mitchell (26 punti con 11/23 dal campo) e Allen (24 con 10 rimbalzi). Il migliore dopo Lillard per Portland è Grant (22), ma in doppia cifra ci sono solo Simons (15) e Nurkic (12 punti e 12 rimbalzi). Cleveland è ora a 27-16 di record, mentre i Blazers incassano il quinto ko di fila e scivolano fuori dalla zona play-in della Western Conference, sorpassati da Minnesota.

PHILADELPHIA 76ERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 114-133

Colpaccio di Okc, che si impone 133-114 a Philadelphia grazie ad un super Shai Gilgeous-Alexander. Il canadese mette a referto 37 punti con 16/16 ai liberi e guida la squadra verso l'allungo definitivo, che arriva tra secondo e terzo quarto dopo il 35-35 dei primi 12 minuti. I Sixers provano a riavvicinarsi spinti dalle doppie doppie di Joel Embiid (30 punti e 10 rimbalzi) e James Harden (24 con 15 assist), ma a consolidare la vittoria dei Thunder ci sono anche i 20 di Giddey. Okc raggiunge così i Lakers al dodicesimo posto ad Ovest, mentre nella Eastern Conference Philadelphia resta al quinto posto con 25-16 di record.

TORONTO RAPTORS-CHARLOTTE HORNETS 124-114

Terzo successo consecutivo per Toronto, che battendo 124-114 Charlotte aggancia il decimo posto ad Est di Chicago, entrando in zona play-in. I Raptors seminano nel primo tempo, chiuso sul 69-55, e resistono al tentativo di rimonta degli Hornets, che è tutto nei 32 punti con 11/19 dal campo di LaMelo Ball. Siakam, però, ne mette a referto 35, aiutato dai 21 di Barnes. Charlotte è sempre ultima ad Est con uno score da incubo, 11-32: peggio, in tutta l'Nba, ha fatto solo Houston con 10-31.