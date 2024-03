Nba: Boston ko, vincono Denver e Dallas

NBA

Atlanta batte 120-118 i Celtics, i Nuggets e i Mavs superano Memphis e Utah

© Getty Images Nella ricca notte Nba, Boston cade dopo nove vittorie di fila: Atlanta vince 120-118. Sorridono, invece, Denver e Dallas, che battono rispettivamente Memphis (128-103) e Utah (115-105). Continua la striscia vincente di Houston che supera 110-92 Portland, ad Est New York e Cleveland stendono Detroit (124-99) e Charlotte (115-92). Perdono, invece, Philadelphia e i Clippers, ko contro Sacramento (108-96) e Indiana (133-116).

ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 120-118

La tripla di Hunter a 10 secondi dalla fine permette ad Atlanta di battere 120-118 Boston che, dopo nove vittorie di fila, torna ad assaporare il gusto della sconfitta e rimanda l'appuntamento con il successo che vale il primo posto matematico ad Est. Decisivi anche i 22 di Bogdanovic e i 19 di Dejounte Murray per gli Hawks, mentre non bastano i 37 di un super Jayson Tatum ai Celtics. Atlanta resta decima ad Est e accorcia su Chicago.

DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 128-103

Denver non sbaglia e travolge 128-103 Memphis in una sfida che si chiude già nel primo tempo grazie al +25 (69-44) dei primi 24 minuti: finisce infatti in perfetta parità (59-59) la ripresa. Fondamentale, per i campioni in carica che si confermano primi ad Ovest in attesa di Okc, la quasi tripla doppia di Nikola Jokic, che mette a referto 29 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Non bastano, invece, i 19 di Stevens ai Grizzlies, sempre terzultimi nella Western Conference.

UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 105-115

Colpo esterno di Dallas, che si impone 115-105 a Salt Lake City contro Utah e lo fa grazie all'ultimo quarto. A 36 minuti dalla fine, il punteggio dice infatti 88-88. Nel finale, però, si scatena Luka Doncic, che mette a referto una tripla doppia da 29 punti, 13 assist e 12 rimbalzi, vanificando i 34 con 7 rimbalzi di Markkanen per i Jazz. Ad Ovest, Dallas si prende il sesto posto insieme a Sacramento, approfittando del ko di Phoenix.

SAN ANTONIO SPURS-PHOENIX SUNS 104-102

La tripla di Sochan a 29 secondi dalla fine, infatti, permette a San Antonio di battere 104-102 i Suns, che scivolano così all'ottavo posto ad Ovest. Il tutto nonostante i 36 punti di Devin Booker e i 29 di Kevin Durant, che sono però gli unici oltre ad O'Neale a chiudere in doppia cifra tra le fila di Phoenix. Gli Spurs, invece, ringraziano i 26 realizzati sia da Vassell che da Sochan, che non fanno rimpiangere l'assenza di Wembanyama tra le fila degli uomini di Popovich.

HOUSTON ROCKETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-92

In attesa di Miami-Golden State, Houston pareggia le vittorie ottenute dai Warriors centrando l'ennesimo successo: è il nono consecutivo. I Rockets devono imporsi in rimonta visto il 51-47 in favore dei Trail Blazers all'intervallo lungo. Decisivi il 63-41 della ripresa e i 27 punti di Jalen Green, oltre ai 17 di Landale che sfiora la doppia doppia chiudendo con 9 rimbalzi. Inutili, invece, i 28 dalla panchina di Banton per gli ospiti. Se Curry e compagni perdono contro Miami, Houston aggancerà il decimo posto ad Ovest.

SACRAMENTO KINGS-PHILADELPHIA 76ERS 108-96

Anche Sacramento è in zona playoff: il 108-96 ad Ovest vale il sesto posto della Western Conference insieme a Dallas. I Kings si impongono sui Sixers grazie soprattutto ad un primo tempo da +12 (60-48), con il terzo periodo (23-20) fondamentale per allungare ulteriormente le distanze. Fox e Murray mettono a referto 23 punti, tripla doppia per Sabonis che, a quota 11 con 13 rimbalzi e 10 assist, supera il record di doppie doppie di fila consecutive in una singola stagione che apparteneva a Kevin Love: sono ora 54. Inutili, invece, i 29 di Maxey per Philadelphia, che è invece ottava ad Est.

CLEVELAND CAVALIERS-CHARLOTTE HORNETS 115-92

Cleveland torna a sorridere e dopo tre ko di fila batte 115-92 Charlotte confermandosi in zona playoff ad Est. Finisce 115-92 con i Cavs che allungano grazie al 31-17 del secondo quarto e spengono definitivamente i sogni di rimonta degli Hornets con il 37-26 dell'ultimo quarto. Doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi per Allen, non bastano i 24 di Miller per Charlotte, sempre terzultima ad Est.

NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 124-99

Ancora senza Simone Fontecchio, Detroit perde 124-99 a New York contro i Knicks di uno scatenato Donte DiVincenzo: sono 40 punti nel successo del Madison Square Garden che matura già nei primi 12 minuti visto il 36-17 in favore dei padroni di casa, che poi allungano e chiudono i giochi nel terzo periodo (36-24). Inutili i 24 di Sasser per il fanalino di coda della Eastern Conference, prima squadra ad incassare 60 ko in Regular Season.

LOS ANGELES CLIPPERS-INDIANA PACERS 116-133

Secondo tonfo interno consecutivo per i Clippers, che perdono 133-116 contro Indiana e subiscono l'aggancio al quarto posto in classifica: ora, condividono la posizione con i Pelicans. Dopo Philadelphia, anche Indiana sbanca la crypto.com Arena e lo fa grazie soprattutto ad una ripresa da +14 (68-54) dopo il 65-62 dell'intervallo lungo. Siakam mette a referto 31 punti, vanificando così i 26 di Paul George. Indiana conserva il sesto post ad Est restando potenzialmente insieme a Miami che ha due gare in meno.

TORONTO RAPTORS-BROOKLYN NETS 88-96

Colpaccio dei Nets in Canada: 96-88 a Toronto che vale, in ogni caso, solo il successo numero 27 in Regular Season, visto che il decimo posto di Atlanta dista almeno cinque partite quando ne mancano dieci. Brooklyn si impone grazie al 28-19 dell'ultimo periodo, fondamentale visto il 79-78 in favore dei Raptors a fine terzo quarto, e i 19 punti con 7 assist di Dennis Schröder, mentre non bastano i 18 di Trent Jr e i 15 di Freeman-Liberty per Toronto, che resta dodicesima ad Est appena sotto i Nets.

CHICAGO BULLS-WASHINGTON WIZARDS 105-107

A sorpresa, Washington sbanca Chicago centrando il terzo successo consecutivo: finisce 107-105 con il libero di Champagnie che certifica il successo dei Wizards e DeRozan che da distanza siderale prova la tripla del sorpasso senza però trovare il 108-107 che avrebbe permesso ai Bulls di consolidare un posto nel play-in. Fondamentali i 23 punti di Jordan Poole, non bastano invece i 27 di DeRozan e i 22 di White. Chicago comunque al nono posto nonostante il terzo ko di fila e difficilmente questa posizione verrà migliorata: si profila un play-in contro Atlanta ma resta da capire se, eventualmente, si giocherà in Illinois o in Georgia. Washington, invece, resta penultima.

