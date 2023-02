Nba: Boston e Toronto piegano Memphis e Detroit

BASKET

La supersfida del TD Garden va ai Celtics: 119-109 ai Grizzlies. Raptors ok sui Pistons: finisce 119-118

© Getty Images Vittorie per Boston e Toronto nella notte Nba. I Celtics battono 119-109 Memphis nella supersfida del TD Garden: decisiva la doppia doppia da 23 punti e 10 assist di White, mentre non bastano i 25 di Morant per i Grizzlies. I vicecampioni in carica restano così saldamente in vetta alla Eastern Conference, dove Toronto supera 119-118 Detroit. In Canada, i Raptors sorridono grazie ai 35 punti messi a referto da VanVleet.

BOSTON CELTICS-MEMPHIS GRIZZLIES 119-109

La sfida tra due delle migliori squadre dell'Nba, numeri alla mano e non solo, va a Boston, che sorride in casa: al TD Garden finisce 119-109 per i Celtics, che piegano Memphis al termine di un match deciso soltanto nel finale. I padroni di casa, infatti, rifilano un parziale di 35-20 ai Grizzlies nel secondo quarto, così il tabellone recita 61-48 a metà gara. Morant e compagni, però, risalgono fino al -1 di fine terzo periodo (82-81), così risulta decisivo il 37-28 dei 12 minuti conclusivi. Sono ben otto i giocatori in doppia cifra per i vicecampioni in carica: il migliore è Derrick White con 23 punti e 10 assist, mentre sono 20 per Hauser e 16 per Horford e Tatum. Non bastano, invece, i 25 di Ja Morant, che chiude con il 50% dal campo (9/18), visto che solo Bane (18), Jackson (15), Clarke (14) e Brooks (11) chiudono oltre quota 10. Boston resta saldamente in vetta alla Eastern Conference con 41-16 di record e centra il quarto successo consecutivo. Ad Ovest, invece, Memphis crolla dopo due vittorie di fila e resta a 34-22, allontanandosi ulteriormente dalla vetta occupata dai Denver Nuggets di Nikola Jokic.

TORONTO RAPTORS-DETROIT PISTONS 119-118

Toronto non sbaglia e si riprende la decima posizione della Eastern Conference che vale il play-in, superando momentaneamente Chicago grazie al 119-118 su Detroit che matura proprio nel finale. I canadesi si impongono grazie al libero di Achiuwa a 4 secondi dalla fine, con Ivey che spaventa i padroni di casa con una tripla quando, però, è troppo tardi. Toronto rischia di dilapidare il +13 ottenuto a meno di 4 minuti dal termine: merito di Bogdanovic, che con 33 punti e 10/18 al tiro spaventa la formazione di Nurse, che però può contare sulla coppia d'oro. VanVleet e Siakam, infatti, mettono a referto rispettivamente 35 e 28 punti, segnando più della metà dei punti di squadra: 63 contro i 119 totali. Il resto lo fanno Barnes (20) e Achiuwa, autore non solo del libero decisivo, ma anche di una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. Ad Est, Toronto è così sopra Chicago, ma con due partite in più rispetto ai Bulls. Torna ultima, ma insieme a Charlotte, Detroit, ora a 15-43 di record.