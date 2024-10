Nba: Boston e Cleveland inarrestabili, primo ko per i Lakers

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 119-108

Il primo round di uno dei big match a Est va a Boston: i campioni in carica superano 119-108 Milwaukee, con i Celtics che mettono le cose in chiaro anche contro Lillard (33 punti) e Antetokounmpo (30 con 10 rimbalzi). Il parziale decisivo è il terzo, visto che dopo il 56-53 in favore dei Bucks all'intervallo lungo arriva un 37-26 che indirizza la sfida del TD Garden. Ultimi minuti di gestione per i campioni in carica, poi la sirena che decreta la quarta vittoria in altrettante partite. 30 punti per Jalen Brown, 21 per Holiday e solo 15 per Tatum: dalla panchina arrivano 30 punti, 28 dei quali messi a referto da Pritchard. Per Milwaukee è già il terzo ko.