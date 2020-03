Morte Bryant, otto agenti sotto inchiesta: condivisero le foto dell'incidente

Otto poliziotti della contea di Los Angeles sono finiti sotto inchiesta per aver condiviso e diffuso foto macabre scattate sulla scena dell'incidente in elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia 13enne Gianna e altre sette persone. Lo sceriffo Alex Villanueva ha ordinato subito la cancellazione delle foto stesse. "Questa era la mia priorità, assicurarsi che quelle foto non esistessero più - ha dichiarato a NBC News - Abbiamo identificato gli agenti coinvolti. Sono venuti da soli al comando e hanno ammesso di avere le foto e le hanno cancellate".