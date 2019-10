Nba: anche Melli tra i protagonisti della preseason, l'azzurro in doppia cifra contro gli Hawks

Nicolò Melli dimostra come in questa Nba possa starci eccome, iniziando con 11 punti, 8 rimbalzi e 4 assist la sua avventura oltreoceano. L'azzurro, il migliore a rimbalzo dei suoi, sfiora la doppia doppia e contribuisce al successo dei New Orleans Pelicans per 133-109 sugli Atlanta Hawks, in una partita attesa anche per l'esordio di Zion Williamson (16 punti). Nelle altre gare, Orlando-Detroit 115-91, Washington-New York 99-104, Chicago-Milwaukee 112-122.

Parte bene l'avventura in Nba di Nicolò Melli. Nella preseason iniziata il 4 ottobre hanno esordito ad Atlanta anche i suoi New Orleans Pelicans. L'attesa, a dire il vero, era tutta per il compagno di squadra Zion Williamson. Se la prima scelta assoluta del Draft 2019 entusiasma il King Smooth Center volando al ferro per una serie di schiacciate poderose, Melli fornisce una prova solida, che dà meno nell'occhio. Parlano però i numeri per l'azzurro: 11 punti, 8 rimbalzi (il migliore di New Orleans), 4 assist e 2 palle recuperate in 22 minuti. L'ex Milano e Fenerbahce tira male da tre (1/6) e in generale dal campo fa 4/11, ma ha il migliore plus/minus della squadra (+29). Buone notizie per coach Alvin Gentry, che può contare non solo su Williamson e un Jrue Holiday da 21 punti, ma anche su una panchina profonda, dove si è messo in evidenza Nickeil Alexander-Walker (12 punti).

Nelle altre gare della notte, Milwaukee (con Giannis Antetokounmpo a basso voltaggio, autore di soli nove punti in 19 minuti) batte Chicago 122-112, New York vince alla Capital One Arena di Washington per 104-99 grazie a 17 punti a testa per la coppia Barrett-Morris, mentre gli Orlando Magic passano a Detroit per 115-91 (25 punti di Aaron Gordon).