Napoli, Valli: "Sono molto contento, ma non abbiamo ancora finito la missione"

Il coach degli azzurri esprime tutta la sua gioia per la prestigiosa vittoria con Milano, che consente a Napoli di fare un balzo salvezza. "Sarà cambiato tutto quando ci salveremo. Oggi sono chiaramente molto contento però non abbiamo ancora finito la nostra missione. Quindi ne abbiamo una in meno da vincere, siamo felici, ma dobbiamo già da dopodomani ricominciare a lavorare." Tre punti concessi nei primi 8' dell'ultimo quarto all'Olimpia: "La voglia di non morire talvolta è superiore a quella di desiderare un posto migliore nei playoff. I ragazzi l'hanno capita e sono stati veramente straordinari. In chiave salvezza questi sono due punti importanti, ma non dobbiamo distrarci, perché il cammino è ancora lungo".