Napoli, Valli: "Dobbiamo fare la partita perfetta"

Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Domani incontriamo Treviso una squadra che ha tantissimi punti nelle mani. La prima per punti realizzati in transizione. Tira con alte percentuali e dispone di un roster di giocatori di grande esperienza e talento. Per contrastare una formazione del genere dobbiamo fare una partita da squadra perfetta, dovremo sacrificarci ancora di più tutti quanti insieme per predisporre una difesa veramente importante abbassando il ritmo di gioco e togliendo loro i canestri facili. Avremo qualche arma in meno in attacco ma cercheremo, con la circolazione della palla, di tenere la gara con un basso numero di possessi, provando a giocarcela negli ultimi minuti."