Napoli, Valli: "Abbiamo una grande voglia di riscatto"

Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Domani sera a Cremona giochiamo un'altra partita importantissima. Una gara che vale doppio. La Vanoli con il cambio di allenatore, è una squadra che ha migliorato il numero di punti che realizza durante la partita, che corre in transizione molto bene e, con l'arrivo di Burns, ha allargato il suo roster che dispone di undici giocatori importanti mostrando diversi profili. Cremona può giocare con quattro piccoli, oppure con quattro giocatori alti sul perimetro. È una squadra difficile da affrontare. Da parte nostra, dopo la brutta prestazione fatta contro Pistoia, abbiamo una grande voglia di riscatto e di prenderci questi due punti, Ci siamo allenati con coscienza e concentrazione. Dobbiamo limitare il loro gioco in continuità e transizione cercando di giocare cinque contro cinque di squadra. Questa è l'unica cosa che bisogna sempre fare in trasferta, ma soprattutto domani sera contro Cremona."