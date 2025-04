Napoli, Valli: "Abbiamo fatto una partita clamorosa, peccato"

Il coach degli azzurri non nasconde la sua delusione per la sconfitta con Reggio Emilia, ma esalta la prestazione della sua squadra. "Devo fare i complimenti alla mia squadra perché ha fatto una prova clamorosa. Abbiamo tenuto la partita in bilico fino alla fine, anzi l'abbiamo anche guidata secondo me meritatamente, perché tecnicamente e tatticamente abbiamo giocato molto bene, al limite delle nostre possibilità. Dispiace che ad un certo punto sono venute a mancare un po' di energie e le rotazioni un po' accorciate hanno fatto sì che la fisicità ha preso il sopravvento da parte di Reggio Emilia, che non ci ha permesso di contrastarli in fase difensiva. Peccato, perché la partita è stata un grande spettacolo. Noi dobbiamo vincere ancora una partita perché Napoli merita di rimanere nella massima serie e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Nel finale è mancato un pizzico di freschezza fisica ed atletismo per contrastare la durezza atletica della difesa reggiana".