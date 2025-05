Napoli, Dalla Salda: "La salvezza è una grande emozione. Vi racconto la svolta"

Il terribile avvio, con 11 sconfitte nelle prime 11 giornate, vi ha messo a dura prova. Avete reagito, come club, con la scelta di cambiare allenatore e ingaggiando nuovi giocatori: la salvezza è nata in quel momento? “Era molto complicata la situazione, penso che la nostra salvezza sia proprio nata lì, quando con lucidità, con esperienza, con grande compattezza, sotto una pressione atomica perché bastava un'altra sconfitta, un altro paio di sconfitte che la retrocessione sarebbe stata cosa certa. Lì invece abbiamo svoltato, abbiamo cambiato allenatore con l'arrivo di Giorgio Valli, abbiamo riportato a Napoli due giocatori che amavano giocare per questo club, per questa città, come Tomislav Zubcic e Jacob Pullen e da lì ci siamo compattati fino ad arrivare in porto a ottenere questa fantastica, bellissima salvezza”.