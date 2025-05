Sangue, sudore, lacrime: il segreto della miracolosa salvezza di Napoli

Napoli ha cambiato allenatore, cambiato giocatori richiamando vecchie certezze come Pullen e Zubcic e puntando su grandi sorprese, come quella di Erick Green. Un trio che ha fatto la differenza per la salvezza: "È con enorme soddisfazione che, con questa bella e meritata vittoria, abbiamo completato la missione di salvare il Napoli Basket e mantenere il grande spettacolo della pallacanestro di Serie A a Napoli", ha detto l'AD Dalla Salda dopo la vittoria a Tortona. "È stata una stagione complicatissima e sofferta e a questo punto possiamo dire che è stata un’impresa sportiva, considerando la partenza 0/11. Un percorso che ha vissuto momenti difficilissimi ma risolto anche grazie soprattutto all‘apporto dei nostri tre soci, Grassi, Amoroso e Tavassi e delle rispettive famiglie che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Un grande grazie lo voglio rivolgere a Coach Giorgio Valli per avere creduto in questa esperienza e averci traghettato in porto, al corpo tecnico e tutti i collaboratori della società, gli sponsor, preziosissimi nel sostenerci, tutti i media e i tifosi che con il loro incredibile entusiasmo hanno determinato il raggiungimento di questo obiettivo".