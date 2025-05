Napoli, passi avanti verso la cessione della società a Rizzetta

Stando a quanto riportato da Il Mattino, nella giornata di ieri si è tenuto un umportante CdA tra i membri della dirigenza del Napolibasket: rispetto alla viglia, le posizioni del presidente Grassi e dei soci principali si sarebbero avvicinate all'offerta fatta pervenire da Matt Rizzetta per prelevare le quote di maggioranza dei campani. L'ufficialità del passaggio di consegne non è immediata ma, con la squadra ancora in lotta per la salvezza (la trasferta di domenica sera con Tortona potrebbe essere decisiva), si attendono ulteriori sviluppi a breve.