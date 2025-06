Napoli, comunicato congiunto Generazione Vincente Academy e Paideia

Con riferimento al comunicato diffuso da Graded Holding S.r.l. lo scorso 2 giugno, con il quale la stessa ha reso noto di aver depositato ricorso contro l’avvenuto trasferimento delle quote di S.S. Napolibasket S.r.l. rispettivamente detenute da Generazione Vincente Academy S.r.l. e Paideia S.r.l., le società GEVI Academy e Paideia intendono precisare quanto segue. La cessione delle rispettive partecipazioni in NapoliBasket è avvenuta nel pieno e assoluto rispetto della legge e del vigente statuto della Società, pubblicamente disponibile, che non contempla alcun diritto di prelazione. Quella di Graded è, a ben vedere, un’iniziativa ispirata dalla volontà di ostacolare la nuova gestione che viene incredibilmente accusata di essere “straniera” e non “partenopea”, ma che ha già manifestato la volontà di sostenere il NapoliBasket con un progetto di ampio respiro. GEVI Academy e Paideia prendono atto che Graded, sprovvista di qualsiasi argomento di merito, ha deciso di avviare una battaglia mediatica, peraltro dando diffusione pubblica a una controversia che non è ancora oggetto di alcuna notifica formale alle parti coinvolte (che ne hanno appreso proprio tramite il comunicato stampa). GEVI Academy e Paideia non intendono assecondare tale battaglia mediatica che rischia di nuocere al NapoliBasket e, di riflesso, a tutta la straordinaria comunità sportiva che sostiene il NapoliBasket con grande orgoglio. GEVI Academy e Paideia - consapevoli di aver agito con totale trasparenza e correttezza - orienteranno ogni propria condotta futura, come già fatto, alla tutela dei primari interessi del Napoli Basket e della citata comunità sportiva, e sono pronte a difendere in giudizio, laddove occorresse, le proprie azioni con piena fiducia negli organi coinvolti.