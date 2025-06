Brescia, Poeta: "Ho un gruppo fantastico"

Peppe Poeta: "Ho un gruppo fantastico, dal 20 agosto ha lavorato in modo incredibile. Stanno bene insieme, c'è una chimica incredibile, il merito è tutto loro, sono fantastici. Onore a Trapani che non ha mai mollato, è un 3-0 finto perché sono tre partite arrivate in volata, molto dure. Questo pubblico è stato fantastico e se lo merita. Siamo contentissimi. Sono fortunato, il più fortunato al mondo ad avere questi ragazzi. Questa atmosfera... Mi viene la pelle d'oca. Ce lo godiamo qualche giorno e ci prepariamo per la finale".