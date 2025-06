Reggio Emilia, annunciati i nuovi Team Manager e Club Manager

Queste le parole della società biancorossa, tramite i profili ufficiali: "Pallacanestro Reggiana comunica di aver nominato Andrea Tronconi nuovo Club Manager. Pistoiese classe 1992, laureato in Management delle Attività Motorie e Sportive all'Università di Rimini, Tronconi ha svolto nelle ultime nove stagioni il ruolo di Team Manager nella società della sua città, il Pistoia Basket. Si occuperà della gestione operativa della prima squadra ed supporterà il General Manager Marco Sambugaro nell'attività di scouting. Così Andrea Tronconi: "Innanzitutto mi preme ringraziare la Pallacanestro Reggiana, nella figura della Presidente Veronica Bartoli e del General Manager Marco Sambugaro, per avermi dato la grande opportunità di lavorare in un club così importante. Non vedo l'ora di iniziare ed imparare il più possibile da uno staff tecnico e societario organizzato e di livello, mettendomi a totale disposizione per continuare l'ottimo lavoro di chi mi ha preceduto".