Trapani, Repesa: "Brescia merita questa finale"

Jasmin Repesa: "Difficile dire qualcosa di intelligente adesso, nessuno di noi si aspettava di finire la serie 0-3. In stagione regolare avevamo vinto due volte, ma devo essere onesto e loro meritano questa finale. Io vorrei ringraziare il presidente, la dirigenza, i giocatori per un anno straordinario dove da neopromossa siamo stati la squadra più seguita in Italia. Solo in due partite di stagione regolare non sono state sold out quando abbiamo giocato fuori casa. Tutte le altre lo sono state. Un amore straordinario, sono orgoglioso e onorato".