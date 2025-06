Brescia, Ivanovic: "Trapani? Mi sento esausto, ma sono i playoff..."

Le pagine odierne di Tuttosport hanno ospitato alcune dichiarazioni del play montenegrino di Brescia, in vista della gara-3 di semifinale che attende la Germani contro Trapani (palla a due oggi, ore 20.45): "Finora è stato tutto fantastico, capisco l'entusiasmo e il sogno dei tifosi, ma come squadra siamo consapevoli che non è ancora tutto fatto, anzi non pensiamo di aver fatto proprio nulla di importante. Tutto quello che abbiamo fatto è stato ottenuto grazie a pazienza e resistenza. Personalmente mi sento piuttosto esausto ma questi sono i playoff. Niente che non sapessimo, niente che non ci aspettassimo. Giocatori come il sottoscritto, Bilan e Della Valle giocano da anni partite così importanti. Ma anche gli altri componenti del roster hanno esperienza. Pressione? Quando scendi in campo ce l'hai sempre. Prima di tutto verso te stesso, verso il club che ti paga e verso i tuoi tifosi. Convivere con la pressione fa parte di questo mestiere. Cambia semmai il fatto che torniamo a giocare in casa dopo 4 partite in trasferta con Trieste e Trapani. Sapere di poter contare su oltre 5000 persone che faranno un gran tifo è sicuramente un grande aiuto. Ma è così praticamente da inizio stagione...”.