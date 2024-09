Poker Napoli: ecco Dreznjak, Totè, Treier e Woldetensae

BASKET

Presentati 4 dei nove volti nuovi nel roster di coach Milicic. La grinta del lungo ex Pesaro: "Qui per raggiungere obiettivi importanti"

© Ufficio Stampa Si è tenuta questo pomeriggio alla Fruit Village Arena - PalaBarbuto, alla presenza del Responsabile dell’Area Tecnica Pedro Llompart, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori della S.S. Napoli Basket Dario Dreznjak, Leonardo Totè, Kaspar Treier e Tomas Woldetensae.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica S.S. Napoli Basket:

“Treier è per noi un giocatore con un futuro interessante e con esperienza in Serie A. Ci è piaciuto subito, fin dallo scorso anno lo abbiamo seguito. Coach Milicic l'ha notato nella pre-season e per fortuna siamo riusciti a portarlo a Napoli. Siamo sicuri che sarà importante per noi. Totè è un giocatore determinante nel campionato Italiano, l'anno scorso a Pesaro ha disputato una grande stagione, per noi sarà importante e abbiamo voluto costruire una tipologia di squadra diversa dallo scorso campionato, prendendo lui come italiano da 5 insieme a Dut Mabor. Woldetensae è un giocatore che conosce perfettamente il campionato italiano. Ci darà un grande contributo, perché é un giocatore molto versatile, sia in difesa che con talento offensivo. Con lui miglioreremo la nostra squadra. Dreznjak è stato il nostro ultimo innesto nel roster. Giocare nel campionato italiano per la prima volta è un'opportunità molto interessante, ha tutte le qualità per far bene sia con il suo tiro esterno dando anche equilibrio alla squadra. È un giocatore internazionale. Con la sua nazionale Croata ha appena ricevuto la convocazione per disputare a Zagabria l'importante Memorial Drazen Petrovic".



Dichiarazione di Dario Dreznjak

“Sono grato di essere qui e di aver avuto questa opportunità, con i miei nuovi compagni di squadra che sono delle bellissime persone, oltre a essere dei grandi giocatori talentuosi. Ho già avuto modo di apprezzare il nostro palazzetto con il supporto dei nostri tifosi che sono magnifici. Non vedo l'ora di iniziare la stagione con il pieno sugli spalti”.

Dichiarazione di Leonardo Totè

“Ringrazio la società per avermi concesso questa seconda opportunità di essere a Napoli. Vengo da una buona stagione disputata a Pesaro ed ho scelto Napoli per proseguire su questa strada e la mia crescita come giocatore, cercando sempre di dare il meglio. Sono venuto qui per raggiungere obiettivi di squadra importanti. Napoli per me è il posto giusto per arrivare finalmente a giocare in Nazionale. Questa è la mia aspirazione”.



Dichiarazione di Kasper Treier

“Sono davvero contento di essere qui. È una grande opportunità per me, nella speranza di fare tante cose positive tutti insieme. Non voglio parlare del passato sono molto motivato per questa stagione. A Napoli ho trovato una società che crede in me e mi darà l'opportunità di crescere durante l'anno. Per me Napoli è il posto perfetto in questo momento”.



Dichiarazione di Tomas Woldetensae

“Sono contento di essere qui e di far parte del progetto del Napoli Basket che è in costante crescita. Spero di poter contribuire allo sviluppo del movimento cestistico, sperando di vincere tante partite. Nelle mie due esperienze in Italia con coach Brase a Varese e adesso con coach Milicic, preferisco il sistema di allenamento europeo, come quello attuato dal nostro coach croato”.