Morte Kobe, il pilota saliva di quota per evitare le nubi

Prosegue l'indagine sulle cause dell'incidente dell'elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e altre otto persone. Gli investigatori hanno fatto sapere di avere acquisito le comunicazioni finali del pilota dell'elicottero che stava salendo di quota per evitare lo strato di nubi. Intanto proseguono le iniziative in suo onore: oltre 500 mila persone hanno firmato una petizione per chiedere alla Nba di usare per il proprio logo la sua immagine.