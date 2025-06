11 punti e 5 rimbalzi per il capitano di Italbasket, 11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist per la guardia ex Olimpia Milano: a supporto dell'inattesa coppia Birch-Mahmutoglou (33 punti combinati), il contributo di due dei "panchinari" di coach Jasikevicius è risultato decisivo per conquistare anche gara-2 della serie di finale del campionato turco contro il Besiktas. L'84-76 dell'Ulker Sports Arena porta i gialloblu sul 2-0.