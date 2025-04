Milano, Mirotic: "C'è ancora tanto per cui lottare"

Intervistato al termine della vittoria sul Baskonia di EuroLeague TV, l'ispanomontenegrino ha tracciato la via da seguire nei prossimi mesi dalla sua EA7 Emporio Armani Milano: "La mentalità era di voler vincere, dovevamo farlo per noi, i tifosi, le persone che ci supportano. Non è il modo in cui volevamo chiudere la stagione, almeno è stata con una vittoria. Ringraziamo le persone che sono venute e ci hanno supportato. La stagione europea? Tanti alti e bassi, alcune cose potevano andare in modo diverso ma dobbiamo guardare avanti, a quello che resta da giocare. Almeno stasera abbiamo vinto, ed è quello che serviva per lanciarci verso quello che vogliamo in campionato. Rimpianti? Ho sempre grandi aspettative, non solo su di noi. So che avremmo potuto fare meglio, ma non è il momento di parlarne. C'è ancora tanto per cui lottare in questa stagione, dobbiamo essere positivi".