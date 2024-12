Si scrive Bilan, si legge "garanzia": il croato di Brescia non sbaglia una gara

Al termine del match, Bilan ha parlato così: "Sapevamo che sarebbe stata dura su questo campo. Considerate le loro importanti assenze, eravamo convinti che avrebbero fatto di tutto per giocare ancora meglio. Devo dire che abbiamo vinto meritatamente, ringrazio i miei compagni, il mio coach e il team per avere creduto in me, anche se a inizio gara non stavo segnando". Solo un piccolo passaggio a vuoto per un giocatore che a oggi non ha praticamente sbagliato una partita.