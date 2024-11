NAPOLI, MILICIC: "DOBBIAMO GIOCARE COME SE FOSSE UNA FINALE"

Dichiarazione Igor Milicic coach S.S. Napoli Basket: "Questa partita combina preparazione fisica, mentale e psicologica. E' una gara che dobbiamo giocare come se fosse una finale per un titolo. Siamo con le spalle al muro, non c'è via di uscita. Dobbiamo pensare di dover giocare contro la squadra più forte di tutte, come se avessimo solo una partita davanti a noi. La gara deve dimostrare ciò di cui siamo fatti, se siamo persone che vogliono semplicemente giocare uno sport o che vogliono sopravvivere. Se siamo semplici persone, oppure vogliamo essere vincitori nella vita dimostrando di voler uscire da questa situazione dove adesso si trova il club e nella quale ci siamo messi con le nostre stesse mani".