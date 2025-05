Milano, senti Messina: “Vogliamo finire bene conquistando un altro titolo”

E ora inizia il momento più importante della stagione in Italia: “Tutti lo sentiamo. Sarebbe preoccupante se uno non provasse l'eccitazione, la paura, il mal di pancia di affrontare un playoff e la possibilità di vincere un altro titolo. Noi, purtroppo, abbiamo perso le ultime due finali di Coppa Italia. Ma come diceva Tanjevic: intanto arrivarci, perché non è così scontato. Lo fai per vivere queste sensazioni: l'entusiasmo e la tensione prima di queste partite. Tutti vogliamo finire nella maniera migliore possibile. Capisco che questo è il modo di valutare i playoff dal fuori. Qua da noi, sbagliando o meno, cerchiamo di essere un po' diversi, pensando più nel medio-lungo periodo. Se non vinceremo, sarà una parte importante per la crescita”.