Dall'MVP al miglior coach: si vota per gli LBA Awards 2025

Tra i protagonisti in lizza per il titolo di miglior italiano c’è una certezza degli ultimi anni, Amedeo Della Valle di Brescia. Poi Nico Mannion di Milano, Leonardo Totè di Napoli - in corsa per il secondo anno di fila - e Alessandro Pajola di Bologna. Il più giovane del quintetto è Saliou Niang di Trento, 21 anni proprio oggi.