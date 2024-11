MILANO RITROVA MESSINA, MA PERDE NEBO E DIMITRIJEVIC

Alle tre assenze sicure dell'Olimpia Milano (Ousmane Diop, David McCormack, Shavon Shields) si aggiungono quelle scaturite dai colpi accusati nel turno di giovedì contro la Virtus di Josh Nebo (braccio destro) e Neno Dimitrijevic (pollice della mano). Di fatto sono disponibili dieci giocatori, ma solo Willie Caruso nel ruolo di centro. Tornerà in panchina dopo tre gare di assenza per indisposizione il capo allenatore Ettore Messina, che ha guidato l’allenamento e poi è partito con la squadra per Trento.