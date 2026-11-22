"Il titolo di Marquez? Felice per lui, ma sono felicissimo se non supera i miei 15 totali", Giacomo Agostini, raggiunto da Marc Marquez a quota 8 titoli nella classe maggiore del Motomondiale, ha commentato così al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai il decimo titolo in assoluto del campione di Cervera. "Effettivamente se lo è meritato, ha fatto un gran campionato, è un gran pilota, è giusto che abbia vinto il titolo", ha continuato Agostini, "ha superato Valentino Rossi in fatto di titoli nella classe maggiore? Credo sarà felice perché loro non è che si amino molto, uno dei due sarà un po' più dispiaciuto. Ma quelle polemiche che tutti conosciamo oramai dovrebbero essere messe un po' nel cassetto e non bisognerebbe parlarne più".