MotoGp, Agostini incorona Marquez con un casco d'oro: "Titolo per i tifosi"
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"Il titolo di Marquez? Felice per lui, ma sono felicissimo se non supera i miei 15 totali", Giacomo Agostini, raggiunto da Marc Marquez a quota 8 titoli nella classe maggiore del Motomondiale, ha commentato così al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai il decimo titolo in assoluto del campione di Cervera. "Effettivamente se lo è meritato, ha fatto un gran campionato, è un gran pilota, è giusto che abbia vinto il titolo", ha continuato Agostini, "ha superato Valentino Rossi in fatto di titoli nella classe maggiore? Credo sarà felice perché loro non è che si amino molto, uno dei due sarà un po' più dispiaciuto. Ma quelle polemiche che tutti conosciamo oramai dovrebbero essere messe un po' nel cassetto e non bisognerebbe parlarne più".
Per quanto riguarda il dibattito sul più grande di sempre, che recentemente Jorge Lorenzo aveva ridotto solamente ad Agostini e Marquez, Agostini ha detto: "Sì, direi che Marquez è molto bravo, poi ognuno fa parte del proprio tempo, del proprio periodo, sono paragoni molto difficili. Però oggi lui è grande, oggi lui ha vinto il decimo titolo mondiale, quindi non è da tutti e dobbiamo inchinarci a questo".
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Chiusura dedicata ai piloti italiani e a Marco Bezzecchi, che ha vinto in Portogallo aumentando i così i rimpianti per un titolo forse buttato a causa delle troppe cadute. "Bezzecchi anche lui ha fatto un gran campionato", ha concluso Giacomo Agostini a Radio1 Rai, "è stato forte, è stato bravissimo, però Marc Marquez è stato più costante. Bezzecchi sta migliorando gara dopo gara, quindi penso che anche l'anno prossimo lotterà per il titolo Con lui e Marquez, forse anche Acosta e Martin".