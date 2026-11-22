"Complimenti a Marc (Marquez ndr) che si è meritato veramente tutto. È tra i più grandi della storia e lottare con cui è bello. Spero di rendergli la vita difficile anche l'anno prossimo". Così Marco Bezzecchi (Aprilia) commentando il decimo titolo mondiale dello spagnolo arrivato con l'ottavo posto nel Gran premio del Portogallo. Gara vinta proprio da Bezzecchi. "Sono veramente contento, è stata una giornata bellissima con una gara fantastica - ha detto - l'ho gestita molto bene. Sono veramente contento di questa stagione. Ci sono stati alti e bassi, ma è stata la mia migliore in MotoGp. C'è ancora tanto lavoro e strada da fare".