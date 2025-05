Ad Abu Dhabi c'è anche la Next Gen con l'Olimpia Milano

Abu Dhabi ombelico del mondo della pallacanestro europea. Per le Final Four di Eurolega, certo, ma anche per poter ammirare i migliori prospetti del basket continentale che si affronteranno nella Next Gen Cup che scatta oggi.

Ci sarà anche l'Under 18 dell'Olimpia Milano guidata da coach Michele Catalani: “Andiamo per competere, per provare a vincere come facciamo sempre. Sarebbe bello raggiungere la finale, ma sappiamo che il livello è altissimo. Abbiamo una squadra Under 18 con un roster ridotto anche a causa di impegni di altre squadre. Ma siamo sempre stati competitivi, lo eravamo stati anche a Belgrado. Qui il livello delle avversarie si moltiplica, ma vogliamo provare a dire la nostra”.