Milano, Messina: "Mi dispiace non affrontare una volta di più Luca Banchi"

COACH ETTORE MESSINA – “Prima di parlare della partita vorrei dire che mi dispiace non affrontare una volta di più Luca Banchi, un eccellente allenatore e una persona per la quale ho grande rispetto. Come ovunque abbia allenato credo che anche alla Virtus abbia svolto un ottimo lavoro. Voglio anche dare il benvenuto in Italia a Dusko Ivanovic che è sempre stato un grande avversario e un amico. La partita è difficile da immaginare come potrà essere tra due squadre che hanno speso moltissimo tecnicamente ed emotivamente durante la settimana e dovranno attingere a tutte la risorse disponibili”.