Milano, Messina: "Era il momento peggiore per affrontare il Panathinaikos"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Atene: “Purtroppo, è accaduto esattamente quello che temevo. Abbiamo incontrato il Panathinaikos, ad Atene, nel momento peggiore, perché erano una squadra fortemente arrabbiata e motivata soprattutto dopo la sconfitta di Istanbul. In più alla terza partita in cinque giorni abbiamo pagato la stanchezza. Se mi passate la battuta spero che la prossima volta l’EuroLeague non squalifichi Kendrick Nunn prima che giochi contro di noi facendolo arrabbiare. Noi voltiamo pagina e pensiamo a fare meglio nella prossima gara”.