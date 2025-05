COACH ETTORE MESSINA – “Affrontiamo una squadra che ha dimostrato la sua forza per tutto il campionato e ovviamente anche in Coppa Italia. Sappiamo che dovremo essere molto squadra in tutte le piccole cose, in difesa, nell’aiutarci in attacco, nel superare i momenti difficili che si presenteranno. Se riusciremo a fare tutte queste cose insieme poi sappiamo di avere il talento necessario per superare il fattore campo che ci è avverso”.