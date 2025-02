Milano, LeDay: "Eurolega? Ci credo, una delle più imprevedibili"

Intervistato da Eurohoops, Zach LeDay ha parlato dell'Eurolega con l'Olimpia Milano: "Credo nella squadra perché credo nei leader che abbiamo qui. Nikola, io, Shavon. Credo che siamo in grado di trovare soluzioni diverse e continuare a lavorare. Questo è l’obiettivo. Questo è l’obiettivo finale. È per questo che giochiamo. Nel basket, il senno di poi è sempre perfetto. Non sai mai cosa accadrà. Questa stagione stanno succedendo le cose sono le più imprevedibili che abbia visto finora nella mia carriera in EuroLeague. Credo in ciò che stiamo facendo ogni giorno. Credo nell’energia che mettiamo ogni giorno. Come giocatori, entriamo in campo e diamo tutto. Credo in ciò verso cui stiamo lavorando".