Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Ancora una volta ci troviamo a giocare una partita con meno di 48 ore recuperare energie fisiche e mentali. In più, sappiamo cosa voglia dire giocare un derby in trasferta, a Varese. Il primo obiettivo è riuscire a controllare il ritmo e proteggere l’area per non concedere facili tiri da tre sugli scarichi”.