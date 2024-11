Milano, Fioretti: "Il primo obiettivo è recuperare più energie possibili"

Coach Mario Fioretti: "Siamo alla seconda partita in meno di 48 ore e quindi il primo obiettivo è recuperare più energie possibili, sia mentali che fisiche, per tentare di ripetere le ultime prestazioni e avere sempre più continuità difensiva. Tortona proviene da un periodo difficile ma è sempre stata molto competitiva in tutte le gare che ha disputato. Dovremo limitare il talento offensivo dei loro esterni in particolare Kuhse, Vital, Baldasso e Strautins e continuare a produrre una pallacanestro efficace in attacco anche contro le loro difese tattiche".