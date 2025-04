Trapani, Repesa: "Pronti ad adeguarci ai cambiamenti di Tortona"

In previsione dell'anticipo contro Tortona (oggi, 20.30), il coach del Trapani Shark ha presentato la sfida coi bianconeri piemontesi: "Abbiamo perso all'andata una partita molto equilibrata. Da adesso dobbiamo fare di tutto per rispondere e provare a vincere sul loro campo. Non sarà facile: loro sono una squadra molto esperta, matura, con panchina lunga. Tortona è una squadra completa in ogni reparto con minimo 2 giocatori, una squadra allenata bene con diverse difese e capacità di cambiare ritmo. Dobbiamo essere pronti ad adeguarci a tutti il loro cambiamenti, oltre a essere una squadra che si sta comportando molto bene in BCL. Una sfida impegnativa: possiamo contrapporre una settimana di lavoro molto positiva, in cui abbiamo lavorato bene e che ci permette di avere tutta la squadra in salute e disponibile. Andiamo a sfidare prima di tutto noi stessi per dare il meglio che possiamo in questo momento".