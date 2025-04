Scafati, Bonora: "Abbiamo necessità di una prestazione energica"

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’assistant coach della Givova Scafati, Davide Bonora, poco prima della partenza della squadra in direzione Trento: “Affrontiamo un avversario di indubbio livello, forte del successo ottenuto in Coppa Italia e capace di garantire un rendimento costante in regular season che consente loro di navigare in scia delle primissime posizioni del torneo. Si tratta di una squadra che predilige giocare ad un ritmo decisamente elevato, possono avere qualche pausa dal punto di vista emotivo ma fisicamente fanno dell’intensità e del dinamismo due caratteristiche topiche. Il talento individuale non fa certo difetto a Trento, d’altra parte è il sistema che hanno costruito a fare la differenza su ambo i lati del campo, merito dell’ottimo lavoro di coach Galbiati e del suo staff tecnico, nel corso di una stagione che vede Trento in piena corsa per un posto al sole nei playoffs. Per quanto ci riguarda, è evidente che affrontiamo un momento complesso, tuttavia l’impegno della squadra è massimo, il gruppo si allena bene e c’è grande concentrazione da parte di tutti sull’obiettivo. Abbiamo necessità di una prestazione energica che ci consenta di pareggiare l’intensità della Dolomiti Energia. Inoltre, dovremo essere bravi a leggere le situazioni tanto dal punto di vista offensivo quanto difensivo, garantendoci il controllo del ritmo gara ed avendo così gli strumenti per limitare le loro spallate e trovare magari la zampata decisiva quando sarà il momento”.