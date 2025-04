Barcellona, Sarr parte per gli USA contro il volere del club

Invitato a partecipare all'annuale Nike Hoops Summit (6-12 aprile), Dame Sarr è volato nella giornata di oggi verso Portland. La decisione del classe 2006 di Oderzo non sarebbe stata approvata dalla società blaugrana che, complice l'emergenza infortuni, lo avrebbe voluto a disposizione per il Clasico di domani col Real Madrid (26° turno di ACB). Questo il comunicato rilasciato dal Barcellona: "FC Barcelona informa che, pur non avendo il permesso del Club, Dame Sarr ha preso la decisione di partecipare al Nike Hoops Summit che si terrà a Portland (Stati Uniti) dal 6 al 12 aprile. Il giocatore non si è presentato all'allenamento questo sabato al Palau Blaugrana. Il Club ti informa dei seguenti punti da tenere a mente: