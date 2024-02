Michael Jordan ancora da record: vendute 6 scarpe per 8 milioni

BASKET

Si tratta di sei esemplari dello stesso piede, indossate da MJ nelle vittorie decisive dei titoli dei Bulls, comprate da un collezionista a un'asta di Sotheby’s

Ex di Pippen, futura nuora di Michael Jordan: ecco Larsa







































Dal 2022 il secondogenito di Michael Jordan, Marcus, e Larsa Pippen, ex-moglie di Scottie e storico compagno di MJ ai Bulls, hanno dato vita a una delle relazioni più mediatiche di tutto il mondo NBA. 1 di 21 © instagram SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le scarpe (usate) più costose del mondo. Michael Jordan torna a far parlare di sé perché le sei scarpe (non paia ma scarpe singole) indossate da MJ durante le sei partite decisive che hanno assegnato ai suoi Chicago Bulls i titoli vinti nel 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998, sono state vendute all'asta nella sede newyorkese di Sotheby's per 8 milioni di dollari. Secondo la casa d'asta la cifra raggiunta per la cosiddetta "Dinasty Collection" (le scarpe fanno parte delle Air Jordan prodotte dalla Nike negli anni Novanta insieme a Michael) è un nuovo record per un lotto di questo tipo ed è la seconda cifra più altra mai raggiunta per degli oggetti sportivi di MJ dopo una casacca indossata nel 1998 e venduta nel settembre del 2022 per 10.1 milioni di dollari.

© twitter

Naturalmente Sotheby's non ha fornito il nome dell'acquirente del lotto, ma è curiosa la storia che c'è dietro a queste scarpe perché MJ le aveva regalate tutte a Tim Hallam, allora responsabile delle PR per i Bulls. La tradizione aveva avuto inizio con il primo titolo vinto da Chicago nel 1991, quando prima della potenzialmente decisiva gara 5 delle Finals contro i Lakers, Hallam era riuscito a strappare a Jordan la promessa di avere una delle sue due scarpe in caso di vittoria. Da lì in poi Jordan, noto scaramantico, ha continuato a rispettare quello che si era trasformato in un vero e proprio rituale anche nei successivi cinque viaggi dei Bulls alle Finals.

Vedi anche Basket Nba, Michael Jordan vende gli Charlotte Hornets dopo 13 anni