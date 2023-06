NBA

Un'altra franchigia Nba, dopo i Phoenix Suns, cambia proprietà: è ormai ufficiale il passaggio di consegne degli Charlotte Hornets dalle mani di MJ

© Getty Images L'addio di Michael Jordan come proprietario arriva proprio a ridosso del Draft 2023 in cui sceglieranno per secondi. Gli acquirenti sono Gabe Plotkin e Rick Schnall, rispettivamente già azionista di minoranza degli Hornets il primo e degli Hawks il secondo. Le cifre dell'accordo non sono state rese note. Jordan aveva acquistato la squadra nel 2010 per 275 milioni di dollari.

La notizia della cessione è stata riportata dall'insider Adrian Wojnarowski di ESPN. Jordan dovrebbe mantenere un ruolo, non si sa se operativo o meno, all'interno della franchigia. Resterà inoltre possessore di alcune quote di minoranza. L'accordo verrà finalizzato nei prossimi giorni. L'epopea di MJ come proprietario è stata molto diversa rispetto a quella da giocatore: nelle ultime 13 stagioni gli Hornets hanno centrato i playoff solo in due occasioni, nel 2013-14 e nel 2015-16, venendo eliminati sempre dai Miami Heat prima 4-0 e poi 4-3.

Le critiche maggiori per il Jordan proprietario sono giunte soprattutto sul fronte Draft: nel 2012 fece scalpore la scelta dell'ala piccola Michael Kidd-Gilchrist davanti a Bradley Beal e soprattutto alla sesta scelta di quel draft Damian Lillard. Anche per quanto riguarda i rinnovi Jordan e la sua dirigenza hanno compiuto errori marchiani: 120 milioni in 5 anni a Nicholas Batum, 52 a Cody Zeller in 4 e 54 a Marvin Williams in 4 sono solo alcuni dei contratti che hanno fatto discutere e di fatto affossato le possibilità di brillare della squadra. Non tutto male, per Jordan. Il valore della franchigia in questi 13 anni si è più che quintuplicato: nel 2022 la rivista specializzata Forbes ha valutato la società detenuta dall'ex giocatore dei Bulls 1.7 miliardi di dollari. A conti fatti, rivendendo gli Charlotte Hornets, Michael Jordan potrebbe aver incassato ben 6 volte il prezzo di acquisto del 2010.