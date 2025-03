Olimpia, Messina: "Erano pronti ad ammazzarci dopo il Fenerbahce"

Oltre che ai microfoni della televisione, le parole del coach dell'EA7 Emporio Armani Milano sono arrivate anche dalla sala stampa della Belgrade Arena. Questi i commenti del catanese, al termine dell'80-82 contro la Stella Rossa: "Una vittoria importante per noi. Penso che abbiamo avuto 3 ottimi quarti, trovando buoni tiri contro una difesa aggressiva e in un campo caldo. Nell'ultimo quarto entrambe eravamo molto nervose sapendo quanto fosse importante la gara. Tanti errori da entrambe le parti, e alla fine si è risolta con un'azione nella quale siamo riusciti a creare spazio per la penetrazione di Shavon Shields. Siamo riusciti a fare tre stop di fila, la vera chiave della partita. Abbiamo sbagliato un paio di liberi che avrebbero permetterci di rilassarci un po' di più. Ma siamo ripartiti dopo una dura sconfitta, stiamo ancora combattendo. La presenza di Mirotic? Potete immaginare quanto è stato importante per me, i suoi compagni, il risultato finale. Ha un ematoma sul fianco, fortunatamente non era qualcosa che poteva peggiorare. Sentiva tanto dolore, ma voleva esserci a tutti i costi. Ha fatto tante belle cose, è stato molto importante stasera, come la maggior parte delle volte. Un brutto inizio di stagione? Sfortunatamente, a differenza di altre squadre, per motivi di mercato dobbiamo cambiare giocatori. Volevamo tenere Devon Hall, ha scelto di andare al Fenerbahce. Dobbiamo cambiare 4/5 giocatori, ogni anno hai bisogno di tempo per aggiustare. Alcuni giocatori ci mettono meno, altri di più. E abbiamo perso un pezzo importante come Nebo. La situazione di classifica? La scorsa settimana erano tutti pronti ad ammazzarci dopo la sconfitta con il Fenerbahce. Oggi si parla di nuovo di playoff. Quindi non lo so. Però non abbiamo un calendario non semplice, con sole due gare in casa. Importante il 2-0 sulla Stella Rossa, ora affrontiamo tre scontri diretti con Paris, Real Madrid e Barcellona, con squadre che vogliano andare ai playoff come noi. Le abbiamo battute all’andata, se riusciamo a vincere delle gare e andare 2-0, faremo un passo importante".