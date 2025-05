Milano, Messina: "Trento? Se non vinci non c'è un dopo"

Intervistato sull'edizione bolognese de La Repubblica, il coach dell'Olimpia ha accennato alcuni dei temi che caratterizzeranno la serie playoff biancorossa con Trento: "Una finale che non sarà Milano-Bologna? Non mi fa effetto perché non riesco ad andare oltre Trento. Gli allenatori pensano sempre partita per partita? In una serie per forza, non oltre la prossima gara. Magari in una competizione pensi alla strada della tua squadra, ma qui se non vinci non c'è un dopo. La mia passione per il Milan? Nel 1966, a Natale, mia nonna mi regala una maglia rossonera: sopra ci mette lei il numero dieci, perché sapeva di Rivera. Mi sono appassionato così e da allora ho cominciato a tifare e seguire. Andavo allo stadio e anche in trasferta, sono stato a Vienna per una finale di Coppa Campioni. Mi dispiace quando perdiamo