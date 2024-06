Messina: "Pagato lo sforzo di giovedì. Ma l'1-1 è prezioso"

OLIMPIA MILANO

Il coach dell'EA7 sottolinea la stanchezza di alcuni giocatori dopo il supplementare di gara 1, ma guarda con fiducia alle prossime gare

© IPA L'Olimpia Milano, dopo aver accarezzato l'idea di portare la serie al Forum sul 2-0, riflette sulla sconfitta di Bologna. Ettore Messina riconosce i meriti della Virtus, evidenziando le difficoltà di recupero di alcuni suoi elementi dopo la durissima prima gara della Segafredo Arena e individuando nella cattiva circolazione di palla uno dei problemi da risolvere in fretta in vista di gara 3.

Questa l'analisi del coach dell'Olimpia in conferenza stampa: "Complimenti alla Virtus, partita male ma è riuscita a girare la partita in un momento in cui noi la stavamo controllando abbastanza bene. Aumentando l'intensità difensiva, rubando palloni, mettendoci in difficoltà nel muovere palla in attacco. Credo che abbiamo giocato una partita non come volevamo, nonostante tutto eravamo più o meno pari verso la fine del terzo quarto. Alcuni dei nostri mi sono sembrati un po' affaticati presto, probabilmente abbiamo pagato un po' il supplementare di gara 1. Comunque torniamo a Milano con una vittoria importantissima, ci sono due giorni e ci prepariamo per gara 3".

Appena 8 assist (contro i 21 degli avversari) sono lo specchio di una prestazione non all'altezza delle ultime uscite della sua squadra. Messina ha così risposto a chi gli ha fatto notare questi numeri: "Popovich ti risponderebbe "gli dirò di fare più assist" e se la caverebbe con una battuta. Ma dobbiamo muovere palla più velocemente, dobbiamo fare le cose meglio. In gara 1 l'abbiamo fatto, abbiamo tirato liberi spesso. Loro fanno molti cambi, storicamente quando trovi una squadra che cambia molto ci sono molti isolamenti. Sicuramente il tema della circolazione di palla è fondamentale".

Tema che ritorna anche legato alle difficoltà offensive di Nikola Mirotic: "Sono d'accordo, è sempre lo stesso filone. Se teniamo la palla ferma è difficile coinvolgere chiunque".