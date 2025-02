Virtus-Olimpia, Messina: "Non esiste partita pronosticabile"

Nella presentazione del sito ufficiale dell'Olimpia Milano, coach Ettore Messina ha parlato così della sfida che attende i biancorossi nel quarto di finale della Frecciarossa Final Eight (vs Virtus Segafredo Bologna, mercoledì 12, ore 20.45): "In Coppa Italia, una competizione a eliminazione diretta, non esiste partita pronosticabile. Chi riuscirà in ogni gara ad avvicinarsi il più possibile al proprio livello di rendimento massimo avrà maggiori chance di successo, anche se solitamente sono decisivi rimbalzi e difesa per poter sopperire a eventuali brutte percentuali di tiro dal campo".