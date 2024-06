Messina: "Cuore e coesione. E la gran serata di Shields"

OLIMPIA MILANO

L'MVP dell'incontro divide i meriti coi compagni: "Grande sforzo di squadra". E il coach aggiunge: "Dobbiamo migliorare in attacco"

© IPA E' stato il grande protagonista del blitz della Segafredo Arena che ha regalato il vantaggio all'EA7. Con 25 punti segnati in 27 minuti (con un surreale 6/7 dalla distanza) è Shavon Shields l'MVP di gara 1 delle finali: "È stato uno sforzo di squadra. Sono orgoglioso dei miei compagni che mi hanno messo nella condizione di fare quello che ho fatto durante il supplementare".

Soddisfatto, ma con la testa già alla seconda partita della serie, coach Ettore Messina che ha così commentato la gara in sala stampa: "Ovviamente una vittoria importante però allo stesso tempo è solo la prima di una serie che può essere molto lunga. Abbiamo avuto per 45' una più che buona difesa, in attacco abbiamo mossa poco la palla, ma trovato una grande serata di Shavon Shields. Abbiamo lavorato bene a rimbalzo, ma possiamo e dobbiamo essere meglio di questi in attacco. Ma abbiamo avuto molta coesione e molto cuore per battere una squadra come la Virtus che giocava in casa e con grande motivazione".