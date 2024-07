IL COMPLEANNO

Compleanno importante per il patron dell'EA7 che sta segnando un'epoca anche nel basket italiano. Il club: "Grati e riconoscenti"

© IPA Nel 2006, quando sponsorizza per la prima volta l'Olimpia Milano di cui è sempre stato grande appassionato, Giorgio Armani aveva 72 anni. Da 14 non vede le Scarpette Rosse giocarsi una Final 4 della massima competizione continentale. Non è sufficiente: il legame con la pallacanestro, sport praticato sia dal fratello che dalla sorella, è troppo viscerale: nel 2008, da sponsor Armani diventa proprietario dell'Olimpia.

© IPA

© IPA

L'impostazione dell', applicata alla pallacanestro, richiede tempo ed esperienza. "Le vittorie sono il coronamento di un lavoro portato avanti giorno per giorno. Mi piace pensare che, tutti insieme" sono parole pronunciate dopo il 6° Scudetto da proprietario ma che potrebbero esser state pronunciate in ognuno dei 6 anni di attesa tra l'ottenimento della presidenza e il primo trofeo alzato al cielo, la

Un'acquisizione graduale ma sempre costante di credibilità, status e autorevolezza nel panorama della pallacanestro europea. Se la prima campagna acquisti estiva da proprietario aveva come fiori all'occhiello David Hawkins, Marco Mordente, Mason Rocca e Mike Hall, pensare alla squadra costruita nell'ultimo lustro insieme a Ettore Messina rende perfettamente la traiettoria della parabola dell'impatto di Giorgio Armani come garante della solidità del progetto Olimpia Milano.

Chacho Rodriguez, Nik Melli, Datome, Mirotic, Hines, solo per citarne alcuni e facendo comunque un torto a tanti altri campioni che hanno segnato la storia dell'Olimpia e di Eurolega. 6 LBA, 4 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana, il ritorno alla Final 4 di Eurolega a Colonia 2021, a 29 anni di distanza dalla sconfitta in semifinale col Partizan di Obradovic alla Abdi İpekçi Arena di Istanbul.

© IPA

Non è un caso che tutte le grandi personalità cestistiche venute a contatto col signor Armani abbiano speso unicamente parole di stima e riconoscenza per lui, in uno scambio reciproco tra il delegare le giuste responsabilità alle figure più indicate e il continuare a tracciare la linea della buona gestione e organizzazione, anche di una società professionistica in Italia.

© IPA

Tra tutti gli auguri illustri in occasione del 90° compleanno, quelli dell'Olimpia Milano sono quindi i più sinceramente riconoscenti. Decidendo di comprare una pagina della Gazzetta dello Sport, le Scarpette Rosse hanno omaggiato il proprietario senza eccessive esaltazioni, esagerazioni o sfarzi. "Quelli della pallacanestro" l'hanno fatto con stile, eleganza, garbo, misura. Alla maniera di Giorgio Armani.